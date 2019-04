Europee, il piacentino Francesco Alberoni candidato di Fd’I nel Nord-ovest

Il professor Francesco Alberoni, piacentino d’origine, sarà co-capolista con la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni alle prossime Elezioni Europee del 26 maggio nel collegio del Nord-ovest. Lo ha reso noto la stessa Meloni, con accanto Alberoni, durante la presentazione delle candidature alle europee a Milano. «Sono orgogliosa di annunciare che il professor Alberoni ha deciso di candidarsi con noi e questo è motivo di grande soddisfazione anche perché aspettavo ogni mattina la sua lettura dell'Italia e degli italiani», ha spiegato Giorgia Meloni la quale ha sottolineato come la cultura sia sempre stata tra i temi ritenuti più importanti nel suo partito. Il piacentino, già opinionista de “Il Giornale” oltre che autore di diverse pubblicazioni di grande successo, ha sottolineato come, a suo dire, siano stati «introdotti" nel nostro sistema molti elementi di democrazia diretta, soprattutto da parte di un partito, e si è formato un direttorio, non un governo». «I protagonisti - ha aggiunto - dicono che durerà cinque anni. Se possono stare insieme cinque anni potrebbero starne anche dieci. Non è una certezza, ma un pericolo. Questo mi basta per stare con voi perché questo non lo accettate. Io ho capito dieci anni fa chi erano i grillini. A me non mi incantano - ha concluso -. Sono vecchio, ma anche furbo quando qualcuno vuole imbrogliarmi». Altra ragione della sua scelta di candidarsi con FdI è il fatto che il partito abbia «un leader giovane e donna». Alberoni è per ora l’unico piacentino candidato alle Europee, seppur in un collegio che non comprende l’Emilia-Romagna e Piacenza (che è nel collegio Nordest insieme a Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige).