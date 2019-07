Piacenza e provincia: gli eventi nel weekend da venerdì 19 a domenica 21 luglio

Termina venerdì sera in città la rassegna dei Venerdì Piacentini mentre in provincia si continua a festeggiare con le sagre paesane spesso dedicate ai prodotti tipici del territorio. Per gli amanti della musica tante proposte, dai Carmina Burana in Piazza Duomo agli appuntamenti con "Summertime in Jazz" o "Bettola Sommermusiken", ma ci sono anche il live di Daniele Ronda a Sarmato, il Fillmore Summer Festival a Cortemaggiore, Irlanda in Musica a Bobbio e i concerti di Val Tidone e Appennino Festival. Sicuramente di rara suggestione anche la Notte dei Cavalieri a Grazzano Visconti e "I poeti e la luna" alla Galleria Alberoni