L'aperitivo benefico per Ade

Ade è un cane che arriva dalla Puglia, recuperato dalle volontarie del sud in condizioni pietose. Ha la leishmania ed erlichia- ma non sono una condanna a morte: con la giusta cura infatti potrà fare una vita lunga e serena, che sia il riscatto per il passato infernale.

È in stallo da una volontaria e gli sono stati fatti fare degli esami in clinica, dove è stato anche ricoverato per una notte, tenuto sotto osservazione. Ha bisogno di cure per rimettersi in sesto e poi trovare una famiglia.

Si fa il possibile per il suo benessere, ma senza l'aiuto di tutti è difficile. Per questo, l'associazione Lav Piacenza organizzerà per sabato 4 dicembre alle 18 per un aperitivo benefico. L' appuntamento è al bar "Al Capitano", in via IV Novembre 128 (Palazzo Cheope). Per info e prenotazioni: 3791034868, lav.piacenza@lav.it oppure su Facebook.