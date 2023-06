Brucia un furgone in via Roma a Vernasca, arrivano i vigili del fuoco. La chiamata al 115 di Fiorenzuola è scattata attorno alle 12.30 di oggi, sabato 3 giugno. A rendere necessario l’intervento dei pompieri, le fiamme che hanno avvolto un pick up (nelle foto).

L’incendio è stato prontamente domato, ma il veicolo è andato distrutto.