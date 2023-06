Colpito alla testa dalla compagna, uomo all'ospedale

Sono ancora tutti da chiarire i contorni di quanto accaduto nella tarda serata dell'11 giugno in via Emmanueli in città. Un uomo ha chiesto aiuto ai vicini di casa dopo essere stato colpito ripetutamente con un oggetto contundente alla testa. In casa con lui in quel momento c'era la compagna. In pochi secondi sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti che ora stanno cercando di ricostruire quando accaduto, ma l'uomo potrebbe essere stato aggredito dalla donna, la cui posizione è al vaglio. E' stato portato all'ospedale per i gravi traumi riportati.