Castelsangiovanni, giornata di controlli straordinari per i carabinieri

Giornata di controlli straordinari in Valtidone per i carabinieri. Dal primo pomeriggio sino alla tarda serata del 23 novembre, i militari della Compagnia di Piacenza hanno effettuato a Castelsangiovanni un mirato servizio sul territorio. Lo scopo del servizio era quello di prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio, nonché quello di dare una presenza incisiva in aree considerate sensibili sotto il profilo della criminalità comune.

Le pattuglie delle stazioni di Castello e Borgonovo unitamente ad un equipaggio della Radiomobile di Piacenza che ha assicurato il pronto intervento, hanno pattugliato le zone sensibili, le strade secondarie, le località isolate e la stazione ferroviaria. Hanno eseguito mirati controlli alla circolazione stradale lungo le principali vie di comunicazione ed effettuato controlli sui soggetti sottoposti a misure amministrative di sicurezza, di prevenzione o a forme particolari di espiazione di pena.

Ha preso parte anche una unità cinofila della Guardia di Finanza di Piacenza. Non sono state individuate forti criticità, nel complesso sono state controllate circa 20 autovetture e più di una trentina di persone. Solo ad un automobilista è stata contestata una violazione per la mancanza del documento da presentare atto alla guida.