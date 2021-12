Furto alla farmacia di via Calciati, due minorenni nei guai

Si sono introdotti, forzando la porta, nella farmacia Europa di via Calciati, uno è stato bloccato da un metronotte mentre l'altro è stato identificato qualche ora dopo ed entrambi sono stati denunciati per furto aggravato. Nei guai sono finiti due 17enne magrebini. E' accaduto qualche notte fa. I due ragazzi, forse pensando di non far scattare l'allarme o di riuscire a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, hanno forzato la porta della farmacia, una volta dentro hanno rovistato per poi arraffare qualche banconota. Uno è stato raggiunto e fermato dalla guardia giurata che poi l'ha consegnato ai carabinieri del Radiomobile, il complice se in un primo momento è riuscito a scappare è stato poi identificato e denunciato poco dopo.