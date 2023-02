In centro con una mazza da baseball, altri ubriachi: sanzionati e denunciati dai carabinieri

Trambusto giovedì pomeriggio, verso le 14 a Piacenza all’esterno di una sala scommesse nella zona di viale Europa. La segnalazione è partita dal titolare che ha segnalato appunto un giovane ubriaco che era molto molesto con le persone che si avvicinavano. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Radiomobile di Piacenza che, dopo averlo calmato e condotto in caserma, ha sanzionato il giovane di 21 anni per ubriachezza.

Sempre giovedì, questa volta alle 22 circa, a Travo nei pressi di un bar di piazza Vittorio Veneto movimentato intervento del Radiomobile di Bobbio. I clienti dell’esercizio pubblico hanno chiamato il 112, ma il giovane 25enne non si è fermato neanche dinanzi agli uomini in divisa. A un certo punto il giovane, in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a prendersela con alcuni clienti, diventando molesto e inopportuno ed addirittura, una volta uscito dal locale, ha scagliato una transenna contro alcune vetture parcheggiate. I presenti non riuscendo a calmare il giovane hanno deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri. Sul posto la “gazzella” dei carabinieri di Bobbio e la pattuglia della Stazione di Marsaglia hanno trovato lo scalmanato ancora nei paraggi. Quest’ultimo non si è dimostrato per nulla intimorito dalla presenza degli uomini in divisa, anzi : completamente ubriaco ha cercato di evitare il controllo strattonando un militare. Poi con l’aiuto degli altri carabinieri presenti il giovane è stato bloccato e portato in caserma per l’identificazione. Per lui è scattata la denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e la sanzione per ubriachezza.

Venerdì pomeriggio, intorno alle 18, invece, al 112 è giunta la segnalazione di alcuni cittadini di Castel San Giovanni che segnalavano un uomo, molto alterato e forse ubriaco, con indosso una mimetica e occhiali da sole, che si aggirava per le vie del centro con una mazza da baseball probabilmente in cerca di alcuni giovani che gli avrebbero maltrattato il cane. Dopo circa una mezz’ora, la pattuglia della Stazione di Sarmato che era stata inviata in paese, è riuscita a rintracciare l’uomo, visibilmente ubriaco, a tranquillizzarlo e a portarlo in caserma. Dopo l’identificazione, il 51enne è stato sanzionato per ubriachezza e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.