Fiamme in cucina, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco e il 118 sono accorsi nella serata dell'1 dicembre a Castelsangiovanni per un incendio in un'abitazione. E' accaduto intorno alle 22 in via Damiano Chiesa: sul posto anche i carabinieri. All'interno dell'appartamento tre persone che fortunatamente non hanno riportato conseguenze, mentre il principio di incendio, pare partito dalla cucina e da un fornelletto, è stato subito gestito dal personale del distaccamento di Castello dei pompieri.