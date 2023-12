Scontro in autostrada a Castello, otto feriti all’ospedale

Incidente lungo l’autostrada A21, al chilometro 141, in direzione Torino, nella serata di domenica 10 dicembre. Alle porte di Castelsangiovanni tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente: il bilancio è di otto feriti, fortunatamente lievi (sei adulti e due bambini). Due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Voghera, mentre gli altri (compresi i bambini) sono stati condotti al pronto soccorso di Piacenza. Per mettere in sicurezza le auto incidentate sono interventi i vigili del fuoco. Agli agenti della Polizia Stradale di Alessandria Ovest il compito di effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Sul posto quattro ambulanze, due della Croce Rossa di Piacenza, una della Croce Bianca e una della Pubblica Assistenza della Val Tidone, assieme all’automedica del 118 dell’ospedale di Piacenza.