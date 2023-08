Invade la corsia opposta e centra un'auto

Incidente stradale ad Albarola nel tardo pomeriggio del 26 agosto. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Pontenure lungo la strada provinciale Valnure, una Fiat Panda diretta verso Piacenza ha improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia. Il conducente di una Tesla che sopraggiungeva dalla parte opposta - un dipendente del 118 che stava andando a montare di servizio alla postazione di Farini - nel tentativo di evitare l’impatto ha sterzato sulla destra, ma la Panda lo ha centrato sulla parte posteriore: la Tesla è così andata in testacoda, mentre la Panda ha terminato la corsa nel canale. Rimasto ferito in modo fortunatamente non grave il 33enne alla guida della Tesla mentre è rimasto illeso il conducente della Panda. Sul posto l’auto infermieristica del 118 di Piacenza e due ambulanze della Pubblica Assistenza Valnure (una partita da Pontedellolio e una da Rivergaro). Ai vigili del fuoco il compito di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro. Il conducente della Tesla, dopo essere stato medicato sul posto, è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Piacenza. Sul posto, assieme ai militari dell’Arma, anche la Polizia Stradale.