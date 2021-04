Si schianta col furgone contro un Tir in manovra, gravissimo un artigiano

Grave incidente nella mattinata del 20 aprile alle porte di Corso, all'ingresso dell'autostrada A21 lungo la provinciale Padana Inferiore. Un uomo di Caorso, un artigiano 50enne, è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato alla guida del suo furgone contro un Tir. E' stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma.

L'incidente è accaduto poco prima delle 10, e la dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Cortemaggiore che sono intervenuti sul posto insieme ai colleghi del Norm di Fiorenzuola. Da una prima ricostruzione pare che il 50enne stesse viaggiando in direzione di Monticelli, mentre dal lato opposto un autoarticolato, appena uscito dal casello autostradale in direzione di Caorso, stava svoltando a sinistra per entrare in un'azienda logistica. Il 50enne è finito in pieno contro il rimorchio: per estrarlo dall'abitacolo sono arrivati i vigili del fuoco di Piacenza. Insieme a loro anche i sanitari del 118 a bordo dell'autoinfermieristica della postazione di Cadeo e un'ambulanza della Pubblica di Monticelli. Data però la gravità delle sue condizioni il 118 ha inviato sul posto anche l'eliambulanza che poco dopo è atterrata di fianco alla strada, mentre la polizia locale dell'Unione e la Protezione civile si sono occupate della viabilità.

Il 50enne è stato estratto e portato d'urgenza in eliambulanza a Parma.

Gallery