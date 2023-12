È di un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Monticelli nella serata di giovedì 28 dicembre. La sua auto si è ribaltata all'improvviso, lungo la strada provinciale, per cause ancora da chiarire da parte dei carabinieri. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito, estratto dai vigili del fuoco, all'ospedale.