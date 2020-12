Auto con cinque giovani si schianta contro un albero e finisce nella scarpata

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 13 dicembre in Valtidone, in località Moretta di Ziano. Un'auto con a bordo cinque giovani è uscita di strada all'improvviso schiantandosi violentemente contro un albero e finendo in una scarpata. I cinque a bordo sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118 giunti da Castelsangiovanni e da due squadre dei vigili del fuoco giunte da Piacenza e Castello. Uno dei ragazzi, rimasto ferito gravemente, è stato estratto dai pompieri e trasportato d'urgenza in ospedale. Meno gravi fortunatamente le condizioni degli altri quattro, uno solo dei quali è stato portato all'ospedale. La dinamica e le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Borgonovo che sono intervenuti sul posto per i rilievi.

