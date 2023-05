Scontro tra un'auto e uno scooter, gravissimo un uomo

Sono molto gravi le condizioni di un uomo di 42 anni che nella serata di domenica 14 maggio è rimasto ferito a Quarto lungo la Statale 45 a causa di un tremendo incidente stradale: poco dopo le 22 stava percorrendo la 45 in sella a uno scooter quando all'improvviso è stato centrato in pieno da un'auto, ma la dinamica precisa non è ancora chiara. L'impatto è stato molto violento e l'uomo è stato sbalzato dalla sella sull'asfalto dopo l'impatto con il parabrezza della vettura che è andato in frantumi. Tempestivi i soccorsi del 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza Croce Bianca e l'automedica dall'ospedale. I soccorritori hanno subito prestato le prime cure sotto la pioggia, pare che il ferito abbia riportato anche gravi fratture. Trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale, le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro e una pattuglia della stazione di Bobbio per effettuare i rilievi e accertare cause e dinamica dell'incidente.

