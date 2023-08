Scontro all'incrocio, un'auto si ribalta. I residenti: «Servono dissuasori di velocità»

Incidente stradale al Peep nella serata di giovedì 17 agosto. All’incrocio tra via Penitenti con via Pastore intorno alle 20 si sono scontrate una Renault Clio e Citroën C3. Nello scontro è rimasta ferita la conducente della C3, una donna di 45 anni, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. Illeso il conducente della Renault, che nell’urto si è ribaltata su un fianco. Per mettere in sicurezza i veicoli è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. La dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della Polizia Locale.

Numerose persone che abitano nel quartiere si sono riversate in strada allarmate dal forte rumore causato dell’incidente. All’unisono chiedono che l’amministrazione comunale intervenga per installare dei dissuasori di velocità anche perché proprio a ridosso dell’incrocio si trova un parco giochi molto frequentato da bambini e famiglie, e in quanto in questo tratto di strada è stato già teatro di numerosi altri sinistri.