Tamponamento fra tre auto, una donna all'ospedale

Tamponamento tra tre auto in via Beverora davanti alla Caserma Paride Biselli sede del comando provinciale dei carabinieri nella prima serata di martedì 26 dicembre. Una donna, la passeggera di una Toyota, l’ultima auto che è stata coinvolta nel tamponamento, è rimasta contusa: è stata medicata dai volontari della Croce Rossa, intervenuti con un’ambulanza dalla vicina sede di Viale Malta, e trasportata per accertamenti al pronto soccorso. Coinvolte nel sinistro tre auto: una Fiat Panda, una Volkswagen Golf e una Toyota Yaris. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale.