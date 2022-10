Travolto e ucciso in bici

Ancora sangue sulle strade. Un uomo italiano di 52 anni ha perso la vita nella serata del 10 ottobre sulla Statale 10 alle porte di Caorso. Era in bicicletta quando è stato travolto da un'auto che viaggiava verso Piacenza. L'impatto è stato molto violento: la vittima è dapprima stata sbalzata sul parabrezza per poi cadere sull'asfalto. Immediata la chiamata dal 118 che ha inviato sul posto l'auto medica e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. A ricostruire la dinamica, non è chiaro in che direzione viaggiasse la bici, i carabinieri di Caorso, Monticelli e del Radiomobile di Fiorenzuola.