Investito mentre attraversa sulle strisce, anziano d'urgenza all'ospedale

Incidente in via Taverna, sul posto i mezzi del 118 e la polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica

Un uomo di 86 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale nella mattinata di martedì 7 settembre dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Taverna davanti all'ingresso dell'ospedale dove sono accorsi i sanitari del 118 con l'automedica e un'ambulanza della Cri di Piacenza. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia locale, che ha effettuato i rilievi, l'anziano sarebbe stato urtato da una utilitaria Lancia che percorreva via Taverna in direzione di piazza Borgo. Cadendo ha riportato un trauma cranico e ha perso conoscenza. Immediato il trasporto al vicino pronto soccorso.