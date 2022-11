Tragedia alla vetreria, donna muore schiacciata

Una donna piacentina di 50 anni ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì 7 novembre in un tragico infortunio sul lavoro avvenuto alla Vetreria di Borgonovo poco prima delle 3. L'operaia è rimasta schiacciata tra un nastro mobile trasportatore e un macchinario porta bancali. La dinamica esatta del tragico incidente la stanno ancora vagliando i carabinieri di Borgonovo coordinati dalla Procura di Piacenza che ha posto i sigilli di sequestro sul posto e disposto l'autopsia.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme al 118, hanno dovuto lavorare duramente e a lungo per liberare il corpo della donna, per la quale purtroppo non c'era più nulla da fare.