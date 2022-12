Notte di furti: nel mirino cinque locali e una farmacia. Danni e bottino da migliaia di euro

Notte di furti in città. Nel mirino di una o più bande di ladri sono finiti nel giro di pochissimo tempo sei locali, quattro in centro e due in periferia. Nel dettaglio sono stati scassinati, danneggiati e in tre casi razziati il forno Albero del Pane, Bitter, La Carrozza e il Salotto, questi sono dislocati tra via Dieci Giugno, Cantone della Camicia e via Giordano Bruno. Alla Veggioletta invece hanno tentato il colpo al bar Jolly e alla Besurica nel mirino è finita la farmacia.

Al Salotto con una piastra dell'ombrellone del dehors hanno sfondato la vetrina, una volta dentro hanno messo a soqquadro il locale portando via computer, Ipad, alcune bottiglie di vino e almeno 400 euro in contanti. Il furto sarebbe andato a segno anche al Bitter e alla farmacia della Besurica dove hanno scardinato la saracinesca, sfondato la porta e rubato circa 2mila euro e alcuni farmaci. I malviventi hanno tentato di colpo al bar Jolly alla Veggioletta. Anche in questo caso hanno sfondato la porta d'ingresso ma poi la banda sarebbe scappata per l'allarme.

Alla Veggioletta e alla Besurica sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, altrove i poliziotti delle volanti che hanno anche fermato un uomo. Nell'immediatezza di un colpo gli agenti hanno visto alcune persone scappare a bordo di bici e sono riuscite a fermarne una. Al momento la sua posizione è al vaglio.