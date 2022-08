Rischia di annegare a 21 anni, rianimato e ricoverato in ospedale

Sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita il 21enne che nel pomeriggio del 6 agosto ha accusato un malore mentre era in acqua in piscina alla Farnesiana in via Di Vittorio. Il giovane è finito sott'acqua per qualche secondo ed è stato soccorso da bagnini e istruttore che lo hanno rianimato e defibrillato, nel frattempo sono arrivati sul posto i sanitari del 118 con l'auto medica e un'ambulanza. Il 21enne è stato quindi trasportato all'ospedale. Sul posto anche i carabinieri del Radimobile per gli accertamenti.