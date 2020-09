«Ritrovo di pregiudicati», il questore chiude il bar Baraonda: «Pericolosità sociale»

Il questore Filippo Guglielmino ha disposto la chiusura del bar Baraonda per due giorni. Il provvedimento che è stato notificato nella mattinata del 12 settembre dai poliziotti delle volanti e della divisione Pasi ha suscitato qualche malumore tra gli avventori presenti.

La decisione arriva al termine di una serie di controlli durante i quali nel locale (gestito da cinesi) sono stati trovati molti pregiudicati per diversi reati e »enuto conto della pericolosità sociale scaturita dall’assembramento costante di persone gravare da precedenti penali che va a gravare sulla situazione già delicata del quartiere» il questore ha disposto la chiusura applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dispone la sospensione della licenza caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”. Solo qualche giorno fa la stessa sorte era toccata al Bar Guernica. Il bar Baraonda era già stato chiuso nel 2016 per 15 giorni e per gli stessi motivi.

