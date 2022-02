Assalto al bancomat nella notte, indagini in corso

Un bancomat è stato fatto esplodere nella notte tra martedì 22 e mercoledì 2 febbraio, a Trevozzo di Alta Valtidone. Si tratta dello sportello della filiale della Banca di Piacenza. Ancora da chiarire se i malviventi siano riusciti a scappare con parte dei soldi contenuti nel dispositivo: le indagini sono in corso. L’allarme è scattato poco prima delle 3.30. Sul posto sono arrivate le guardie giurate di Ivri Sicuritalia e i carabinieri della Compagnia di Bobbio. Ai militari il compito di effettuare i rilievi per capire innanzitutto se il colpo sia andato a buon fine o meno (a terra vi erano diverse banconote) e per chiarire con che cosa sia stato fatto esplodere lo sportello. Utili saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza: potrebbero fornire ulteriori elementi per individuare la banda.