A cena con la scienza” si parla de “il mondo nuovo fra utopia, distopia e responsabilità”'

Tornano, con la XIV° edizione, le serate "gastroscientifiche" di “A cena con la scienza” la manifestazione ideata da Michele Lodigiani in collaborazione con Confagricoltura Piacenza ed Agriturist (con il supporto della Banca di Piacenza, Riverfrutt, Steriltom, VH Italia, Daf ed il Consorzio dell’Asparago piacentino).

Fil rouge dell'edizione 2023 è “il mondo nuovo fra utopia, distopia e responsabilità”' e si ispira al noto romanzo di Aldous Huxley che prefigurava una società in cui il progresso tecnologico consentiva l'appagamento di ogni desiderio e, attraverso di esso, il totale controllo sociale. “Fantasie visionarie all'epoca in cui furono immaginate- commenta Lodigiani- rischio concreto ai nostri tempi. Non è tuttavia fermando il progresso - soluzione insieme stupida e velleitaria - che possiamo costruire un mondo migliore, ma volgendo al bene comune l'uso dei mezzi straordinari che la scienza e la tecnologia ci hanno reso disponibili. E’ appunto quanto cercano di fare - nei laboratori, nelle aziende e nelle università - anche gli ospiti che saranno protagonisti delle varie serate”.

Aprirà il ciclo Venerdì 5 Maggio, (sempre alle ore 19 per tutti gli incontri), presso l’Agriturismo Boschi Celati (Fossadello Di Caorso), Alessandro Giraudo Professore di Finanza internazionale e Geopolitica delle materie prime a Parigi che relazionerà su “Quando il ferro costava più dell’oro. Storie straordinarie delle materie prime”.

Seguirà Damiano Martignago, ricercatore in genetica presso l’Università degli studi di Milano che illustrerà quanto promette la genetica avanzata per il futuro alimentare dell'umanità. La serata è prevista Venerdì 26 maggio presso l’agriturismo “La Rondanina” a Castelnuovo Fogliani.

Deborah Piovan Imprenditrice agricola e divulgatrice scientifica con Vittoria Brambilla Ricercatrice in Botanica Generale presso l’Università Degli Studi di Milano accompagneranno gli intervenuti, venerdì 16 giugno presso l’Agriturismo “Battibue” a Fiorenzuola d’Arda, in un viaggio intercontinentale intorno al mondo dell'agricoltura e della ricerca agricola declinato tutto al femminile mentre Simonetta Di Pippo Direttrice Dello Space Economy Evolution Lab della Sda Bocconi School Of Management, relazionerà, il 1° settembre, presso l’Agriturismo “La Tosa” a Vigolzone, sulla “nuova frontiera dello sviluppo”. Infine Venerdì 22 Settembre presso l’Agriturismo “La Finestra sul Po” a S. Nazzaro di Monticelli d’Ongina, Sanzio Bassini Direttore Del Dipartimento Supercalcolo, Applicazione e Innovazione “Cineca”, parlerà del calcolo superveloce e a cosa servono i supercalcolatori. La manifestazione si avvale del patrocinio della Accademia dei Georgofili sezione Centro-Est.