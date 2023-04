25 Aprile, fiori rossi in tutte le vie intitolate ai partigiani

Il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Piacenza hanno partecipato oggi alle celebrazioni del 25 Aprile di Piazza Cavalli. Dopo l'adozione, il 22 Aprile, del cippo di Piazzale Genova in ricordo di cinque giovani partigiani uccisi a pochi giorni dalla liberazione di Piacenza e l'adesione all'iniziativa Anpi #adottaunavia che ha visto depositare fiori rossi in tutte le vie di Piacenza intitolate ai protagonisti della resistenza, i dem hanno preso parte al corteo della festa della liberazione guidato dal sindaco Katia Tarasconi e dalle autorità locali.

Come affermato dal segretario provinciale Carlo Berra, presente in piazza, «La festa della Liberazione non deve avere colore politico ma unire tutti i cittadini che oggi, anche grazie alle battaglie combattute dai partigiani, possono liberamente votare e scegliere il loro futuro». Parole in linea con quelle pronunciate da Tarasconi sul palco cittadino allestito per l'occasione. «È nella necessità e nell’urgenza di non restare inerti di fronte a inaccettabili revisionismi, nel ribadire che il 25 aprile è la festa di un’intera nazione, oggi unita nell’onorare la memoria delle donne e degli uomini che, ribellandosi alla violenza e alle aberrazioni del nazifascismo, hanno dato la loro vita per la libertà del Paese. Per la nostra libertà».

Presente in piazza Cavalli anche il segretario dei Giovani Democratici Andrea Capellini che ricorda un aspetto fondamentale e di valore estremamente attuale della battaglia partigiana: «La resistenza non aveva un solo colore politico ma fu partecipata da persone che seppero mettere da parte le divisioni e combattere per una causa comune. L'auspicio dei dem è dunque che il 25 Aprile rimanga sempre una festa di tutti coloro che credono nei valori fondanti del Paese come la libertà e la democrazia, a prescindere dalla posizione politica di ciascuno».