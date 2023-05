«Cassonetti che occupano tutto il marciapiede e cittadini costretti a passare sulla strada»

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere all’amministrazione di trovare una soluzione per eliminare situazioni di pericolo e disagio per i pedoni quando ingombri sui marciapiedi, come le campane dei rifiuti, non consentono il passaggio.

Zanardi prende come esempio un punto della città, segnalatole da un cittadino disabile: «All’incrocio tra via Veneto e Piazzale Medaglie d’Oro, sul marciapiede adiacente al parcheggio, sono posizionate due campane per la raccolta differenziata dei rifiuti che occupano tutta la larghezza del medesimo, non consentendo il passaggio dei pedoni e tanto più di passeggini o carrozzelle – prosegue - tale circostanza comporta che i pedoni sono costretti a percorrere tale tratto sulla sede stradale riservata ai veicoli».

L’esponente di Fratelli d’Italia rileva: «Quanto descritto si riscontra anche in altre zone della città e questa situazione comporta chiaramente pericolo per l’utenza nonché notevole disagio; visto che la sicurezza, anche in termini di sicurezza stradale, deve sempre essere tutelata e occorrerebbe rimuovere tutte le barriere che comportano disagi per le persone disabili ho presentato l’interrogazione chiedendo all’amministrazione se intende verificare ed individuare situazioni analoghe a quella in questione e, conseguentemente, se intende attivarsi al fine di trovare una soluzione».