Berlusconi: «I piacentini devono avere fiducia nei confronti di Patrizia Barbieri»

Il sindaco Patrizia Barbieri, candidato per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali di domenica 12 giugno, si è incontrata oggi ad Arcore con il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Nel corso del colloquio, il presidente Berlusconi, come già fece nel 2017, ha rinnovato la stima al sindaco di Piacenza, il sostegno personale e del suo partito, complimentandosi per il lavoro amministrativo svolto in questi anni difficili, aggiungendo che «da liberale autentico e da federatore del centrodestra esprimo piena soddisfazione nel vedere la coalizione unita attorno a Patrizia Barbieri, che ha saputo interpretare nella sua azione amministrativa i valori fondanti della stessa».

«L’incontro con il presidente Berlusconi – sottolinea Patrizia Barbieri – uomo di grande spirito e carisma, attento osservatore e profondo conoscitore della realtà, anche piacentina, è stato per me un momento di prezioso confronto e una ulteriore utile iniezione di fiducia per affrontare questi ultimi giorni di campagna elettorale con ancora maggiore determinazione e impegno e per continuare nell’azione che mi vede e ci vede impegnati al servizio della comunità piacentina, mettendo al centro della nostra azione la persona, la sua tutela e valorizzazione».