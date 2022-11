Il neopresidente di Acer Marco Bergonzi ha partecipato all'incontro organizzato a Bologna tra i vertici delle aziende casa regionali e il nuovo assessore regionale alle Politiche Abitative Barbara Lori. «L'incontro di Bologna - sottolinea Bergonzi - è stato un momento importante, da neo-eletto presidente di Acer Piacenza, come prima presa di contatto con le altre Acer della Regione e con il nuovo assessore regionale alle Politiche Abitative Barbara Lori. E' stato sicuramente positivo e Piacenza sarà sempre in prima linea con le altre Aziende casa nel dialogo, nell'operatività e nella condivisione di esperienze e risultati. I problemi che ci troviamo ad affrontare sono più o meno gli stessi, ed è fondamentale mettere in campo tutte le nostre risorse e possibilità per una migliore qualità dell'abitare e un dialogo sempre più aperto e costruttivo con gli inquilini e le famiglie. E' essenziale anche mantenere stretti rapporti con la Regione, per essere in grado di intercettare ogni possibilità di sostegno, condivisione o finanziamento che ci possa consentire di migliorare ulteriormente la nostra operatività e la realizzazione concreta dei nostri progetti».