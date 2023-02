«Lo stop del Governo al superbonus 110 sarà un disastro anche per Piacenza»

Le forze che rappresentano la maggioranza consigliare esprimono «seria preoccupazione per le ricadute che avrà anche sul nostro territorio la decisione del Governo Meloni di cancellare la possibilità di cessione dei crediti per i lavori di ristrutturazione con Superbonus».

«Questa misura, già operativa, decreta infatti un drastico arresto delle attività di ristrutturazione e rischia di mettere in ginocchio molte imprese nel settore edile - scrivono in una nota Lista civica Katia Tarasconi, Lista Civica Piacenza Oltre, Partito Democratico e Piacenza Coraggiosa – imprese che hanno fatto investimenti e che si sono esposte per fare fronte alla domanda di ristrutturazioni sostenuta dal meccanismo del Superbonus. Ad aggravare la situazione anche la decisione del Governo di bloccare anche l’acquisizione dei crediti da parte degli enti pubblici, misura che alcune Province e Regioni avevano intrapreso e altre le stavano valutando, per dare sollievo alle imprese che si trovano a corto di liquidità per aver maturato crediti che non riescono più a cedere né al settore bancario né a Poste Italiane ed ora nemmeno agli enti pubblici che stavano cercando di alleviare la situazione».

«Anche nella nostra provincia e nella nostra città - scrivono - questo porterà ad una bomba sociale, con imprese che si troveranno a dover chiudere cantieri e lasciare a casa operai, ma anche danni a tutti i condomini che hanno aperto cantieri e pagato anticipi ad aziende che ora si vedranno comunque costrette a fermarsi per capire come fronteggiare il nuovo scenario e, nel caso peggiore, potrebbero rischiare il fallimento e non riuscire a mantenere gli impegni presi».

«Si chiede - conclude la nota - che le forze politiche del nostro territorio che hanno rappresentanza nella maggioranza di governo portino la richiesta di un ripensamento nell’attuare una misura che stravolge repentinamente lo scenario economico in cui si muove tutto il comparto delle costruzioni, che è uno dei pilastri portanti della nostra economia. Diversamente si dovranno assumere le responsabilità politiche davanti ai cittadini di Piacenza per il disastro che ne deriverà».