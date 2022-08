Movimento 5 Stelle, l’ex sindaco Carmine De Falco terzo nel listino

Sono pronti i listini dei collegi del sistema proporzionale del Movimento 5 Stelle. I pentastellati dopo le votazioni dei giorni scorsi hanno provveduto a stilare le liste per Camera e Senato. C’è anche un piacentino: l’ex sindaco di Caminata (comune poi diventato Alta Val Tidone in seguito alla fusione con Pecorara e Nibbiano) Carmine De Falco è stato candidato in terza posizione nel collegio di Piacenza alla Camera. Nello stesso collegio al primo posto c’è il deputato uscente Davide Zanichelli, poi Elena Mazzoni, De Falco e Maria Francesca Pugliese in quarta posizione. Al Senato Maria Laura Mantovani (uscente), Giorgio Gatti, Elisabetta Canovi e Stefano Zambinini. Il leader Giuseppe Conte si candida in due collegi della Lombardia, in Sicilia, in Campania e in Puglia. Mancano ancora i candidati dei collegi uninominali.

«Cari amici grazie – è il commento su Facebook del 69enne De Falco - grazie di cuore per la passione e la dedizione con cui avete sostenuto la mia autocandidatura. Grazie ai vostri voti oggi sono candidato alla Camera a rappresentare i colori del Movimento 5Stelle. Per me, piacentino di adozione, è un grande onore rappresentare tutti i cittadini di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e loro province. Voi avete riposto tanta fiducia in me ed io farò di tutto per non deludervi, perché so di essere "dalla parte giusta". Sono fiero e orgoglioso di rappresentare il Movimento 5 Stelle in questa tornata elettorale, sento di me tutta la responsabilità che questa candidatura comporta. Vi assicuro che ogni istante del mio tempo sarà dedicato per il raggiungimento di un solo obiettivo: conseguire gli ideali del Movimento».