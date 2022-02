Lotteria degli scontrini, a Piacenza vinti 150mila euro

Due dei cinque maxi premi da 150 mila Euro, estratti nell'ambito della lotteria degli scontrini alla fine dello scorso anno, sono stati vinti in Emilia Romagna. Di questi uno è stato vinto da una giovane coppia residente in provincia di Piacenza, che ha acquistato generi alimentari sotto le feste di Natale. La lotteria degli scontrini, lo ricordiamo, è «la lotteria gratuita messa a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente» - si legge sul sito dell'iniziativa del Governo.

L'altro maxi premio da 150mila euro è stato vinto da un veneto, da molti anni residente nella provincia di Ferrara, grazie all'acquisto, durante il periodo natalizio, di generi alimentari in uno degli esercizi commerciali della grande distribuzione organizzata. In pensione da un paio di anni, il ferrarese d'adozione non ha ancora deciso come utilizzerà questa importante somma, che è arrivata come una benedizione al termine di un periodo difficile non solo per l'arrivo della pandemia, ma anche per la scelta di chiudere la piccola attività imprenditoriale. Le somme sono state reclamate nei giorni scorsi a Bologna, nella sede regionale dell'Agenzia Dogane e Monopoli - Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, dove i funzionari incaricati hanno identificato i vincitori piacentini e il ferrarese d'atozione, attivando la procedura per l'accredito della vincita sul conto corrente, che avviene mediamente entro novanta giorni dalla richiesta.