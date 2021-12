Arresto cardiaco in casa, 80enne salvata dalla polizia con il defibrillatore

E' ricoverata in prognosi riservata ma è viva la donna che nel pomeriggio del 2 dicembre è stata salvata dal provvidenziale e velocissimo intervento di una pattuglia della squadra volanti. E' accaduto in via Feliziani, l'80enne era in casa con il figlio quando si è accasciata dopo un malore, probabilmente un arresto cardiaco. L'uomo ha immediatamente chiamato il 118 che ha attivato il codice blu che comprende anche la chiamata alla polizia: sulle loro auto infatti si trova un defibrillatore. Gli agenti, arrivati poco prima dei soccorsi del 118, si sono precipitati in casa e applicato il defibrillatore di Progetto Vita che ha scaricato, fortunatamente l'anziana si è ripresa e affidata ai sanitari che, dopo averla stabilizzata, l'hanno portata in ospedale.