Caduta del ponte, la Procura apre un’inchiesta

Da una parte l’indagine interna della società responsabile della gestione e manutenzione della Statale 45, Anas. Dall’altra l’inchiesta vera e propria, che verrà portata avanti dalla Procura di Piacenza. Il crollo di ponte Lenzino, poco dopo Marsaglia, nel comune di Corte Brugnatella, è sotto la lente d’ingrandimento del sostituto procuratore Daniela Di Girolamo, che sta coordinando le indagini con i carabinieri. Al momento non ci sono indagati e l'ipotesi di reato è crollo colposo.E’ scattato il sequestro della struttura, che lascia ipotizzare la strada verso una serie di perizie per accertare prima di tutto le cause del crollo e, poi, eventuali responsabilità.

