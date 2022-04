Frana il sentiero, escursionisti bloccati. Recuperati dal soccorso alpino

Frana il sentiero, restano bloccati sulla roccia. Una brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, per cinque escursionisti impegnati nel pomeriggio di venerdì 15 aprile in un trekking sul monte Lesima. «Il gruppo è partito da Ponte Lenzino, nella frazione di Ravaiolo Vecchio e ha iniziato a salire sul sentiero cai n° 123 diretti verso la cima del Monte Lesima. Si tratta di un sentiero molto particolare, dove in molti punti si incrocia con tracce di animali che possono trarre in inganno» riferisce la nota del soccorso alpino.

«Arrivati a quota 1.100 metri, mentre stavano camminando, il sentiero sotto di loro ha franato. Il gruppo è riuscito a risalire delle roccette per togliersi da quella situazione di pericolo, rimanendo però bloccato su il salto di roccia verticale. Non sapendo più come fare a rientrare sul sentiero hanno chiamato il 112 e la Prefettura di Piacenza ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Montete Alfeo che ha fatto partire tre squadre di tecnici da Zerba».

I soccorritori sottolineano come il raggiungimento del gruppo di escursionisti sia stato complicato, non solo per il pericolo ambientale causato dalla frana, ma anche perché la stessa ha reso impercorribile il camminamento. I tecnici del Cnsas hanno deciso di raggiungerli dall’alto attraverso un altro sentiero che parte dalla frazione di Piani di Lesima e passa poco sotto la cima del monte. Il gruppo è stato raggiunto dagli operatori attorno alle 18.30. Lungo e complesso è stato il recupero degli escursionisti. Il capo squadra, vista la situazione ambientale, ha deciso di recuperarli verso l’alto per evitare di dover passare sulla frana. Sono state stese delle corde fisse di sicurezza e ad uno ad uno gli escursionisti sono stati fatti salire e poi riaccompagnati alle loro macchine. Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di Ottone.