«Siamo sotto assedio, viene voglia di vendere»: Casaleto martoriata dai ladri

Sotto assedio. Così si sentono i residenti di Casaleto, località nel comune di Podenzano e costituita da villette. Ogni anno a dicembre non c’è giorno che passi senza un’incursione dei ladri. E così è accaduto anche l’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Ma la loro è una situazione comune a tanti altri piacentini che in periodi precisi dell’anno vedono le proprie case razziate o danneggiate. I malviventi lo sanno, si avvicina il Natale: molti vanno in ferie, molti altri in casa hanno doni o preziosi proprio per le festività ed entrano in azione. Poi, quando l’accesso alle case è favorito dalla zona isolata o poco illuminata o addirittura circondata da campi abbandonati, il gioco dei criminali diventa più facile e il bottino quasi sempre assicurato. E allora mettere allarmi e costituire gruppi di vicinato, tenere gli occhi aperti, segnalare auto o persone sospette sono le uniche armi, quando funzionano, ma la frustrazione che si tocca con mano, è tanta, troppa. E nel mezzo allora rimangono la sensazione di non essere sicuri a casa propria, il timore di andare a fare una commissione per la paura di un furto ma anche solo la rabbia per la beffa di vedersi danneggiati infissi e porte in maniera importante, ma soprattutto il terrore di trovarsi di fronte i criminali tra le mura della propria casa.

Sono le 17.30 dell’8 dicembre, una coppia di via Casaleto è in casa. All’improvviso cominciano a sentire dei forti rumori provenire dal retro della propria villetta, contemporaneamente comincia a suonare l’allarme dell’abitazione dall’altra parte della strada: la località è stata attaccata contemporaneamente da una o più bande che si sono divise. Il piacentino corre sul retro della propria casa e vede nel giardino della vicina un uomo che stava sfondando una persiana a calci e con un piede di porco cercava di entrare. Ha urlato più che poteva e lo ha messo in fuga: il ladro si è letteralmente catapultato nel campo incolto diventato di fatto bosco che confina con le abitazioni. Contemporaneamente nell’altra casa – dove era suonato l’allarme - erano intervenuti in pochissimi minuti carabinieri, polizia locale e Metronotte Piacenza. I ladri erano riusciti a sfondare le finestre, per la quarta volta in pochi anni: «Viene voglia di vendere, non ce la facciamo più», si sente dire.

«Da noi sono entrati l’anno scorso – spiega Giacomo Spotti, il quale ha sventato il furto dalla vicina di casa -. Ogni anno è un gioco al massacro. Il problema, peraltro più volte segnalato all’Amministrazione Comunale che però non ha mai risposto, è un’area verde molto grande lasciata incolta e nel completo degrado che confina con le abitazioni. La vegetazione è fitta, non c’è illuminazione e i ladri passano da lì: per loro è una via di accesso e di fuga molto sicura. Arrivano quando vogliono e la gente se li trova in casa, e di lì scappano sicuri e certi che nessuno li rincorra. Siamo sotto attacco. Ringrazio le forze dell’ordine: sono arrivati in 5 minuti, ma non ce la facciamo più». Solo qualche giorno fa un piacentino è stato aggredito da un ladro a San Polo, e le segnalazioni fotocopia si moltiplicano in varie zone della provincia. Si parla di auto di grossa cilindrata, ovviamente. In questi giorni circolerebbe un’Audi A6 grigia mentre i ladri sono descritti come dell’Est Europa vestiti di nero e incappucciati.