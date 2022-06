Tremendo schianto in galleria, morto un motociclista

I medici e gli infermieri del 118 hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma i traumi cha ha riportato nel tremendo impatto non gli hanno lasciato scampo. È morto il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 45 nella galleria di Barberino nel tardo pomeriggio del 18 giugno.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Bobbio ma lo schianto sarebbe avvenuto tra la moto e una vettura, mentre nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due auto.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118 (auto medica dell’ospedale dell’ospedale dì Bobbio) e le ambulanze e l’elisoccorso di Parma. Vani tutti i tentativi di rianimarlo. L’uomo avrebbe riportato anche l’amputazione di un arto. La galleria e la circolazione rimarranno chiuse per tutto il tempo necessario.