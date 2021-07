Scontro tra una moto e un furgone: grave un uomo

Sulla Statale 45 all'altezza di Ponte Organasco. L'uomo, per cause al vaglio dei carabinieri di Marsaglia, si è scontrato con un furgone

E' grave il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella serata del 29 luglio sulla Statale 45 all'altezza di Ponte Organasco. L'uomo, per cause al vaglio dei carabinieri di Marsaglia, si è scontrato con un furgone. L'impatto, violento, l'ha scaraventato sull'asfalto. Da quanto ricostruito il furgone era all'incrocio e si sarebbe immesso sulla strada proprio quando stava arrivando il motociclista. Immediata la chiamata al 118: sul posto sono arrivati la Croce Rossa di Marsaglia, l'auto medica del 118 di Bobbio e l'elisoccordo di Parma. Il motociclista, un genovese di 29 anni, ha riportato diversi gravi traumi e dopo essere stato stabilizzato è stato portato in volo nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore.