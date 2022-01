Sparatoria a Taranto, ferito anche un poliziotto che prestò servizio a Piacenza

Due agenti della Questura di Taranto sono stati feriti con alcuni colpi di pistola da un uomo a bordo di un'auto che stavano inseguendo. Uno dei poliziotti e' stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita, l'altro e' stato ferito in modo piu' lieve alla mano: si tratta di Angelo Ancona, fino ad un paio di anni fa in servizio alla Stradale di Piacenza e poi trasferito in Puglia. L'uomo che ha sparato ha tentato la fuga a piedi ma e' stato bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. Il conflitto a fuoco - come riferisce l'Ansa - e' avvenuto in viale Magna Grecia, all'altezza di un bar, in pieno giorno, davanti a numerosi passanti. Colpi di pistola hanno infranto il parabrezza e il finestrino lato guida dell'auto di servizio dei poliziotti rimasti feriti. Entrambi (uno di essi in codice rosso) sono stati trasportati da ambulanze del 118 all'ospedale Santissima Annunziata. La zona in cui e' avvenuta la sparatoria e' stata transennata e interdetta al traffico. Sull'asfalto sono stati recuperati diversi bossoli. L'accaduto e' ancora in fase di ricostruzione da parte della Squadra mobile della Questura.

«A nome di tutta la segreteria regionale Siap Emilia Romagna, esprimo solidarietà ai colleghi feriti a Taranto. Uno di questi, Angelo Ancona, per anni in servizio presso la stradale di Piacenza . Un collega di altissime qualità morali, di grande capacità professionale e una persona che ci è rimasta nel cuore lui insieme alla sua meravigliosa famiglia. Un forte abbraccio ai colleghi e alle loro famiglie e un augurio sincero di pronta guarigione da tutti noi». Così Sandro Chiaravalloti del Siap Emilia Romagna.