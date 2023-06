Ubriaco si ferisce prendendo a pugni una porta a vetri, notte movimentata in un bar

Notte movimentata in un bar a Ferriere, in via Marconi, dove nel cuore della notte tra sabato e domenica 4 giugno sono accorsi il 118 e i carabinieri di Bettola. Il protagonista era un piacentino di 35 anni che, ubriaco, avrebbe iniziato un'accesa discussine con altri clienti per futili motivi. Ad un certo punto, dopo aver dato un pugno a una porta a vetri, si sarebbe ferito seriamente a una mano. I soccorritori della Pubblica assistenza Valnure, giunti sul posto con un'ambulanza, hanno fatto fatica a gestire il giovane in quanto era molto agitato. Nel frattempo sono arrivati anche carabinieri e alla fine il 35enne è stato trasportato all'ospedale di Piacenza per essere medicato.