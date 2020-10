Un altro incendio al Peep, distrutto un cassonetto

Ennesimo incendio al Peep e come da copione in fiamme è andato un cassonetto. È successo nel tardo pomeriggio di domenica in via Moretti, vicino a via Marinai d'Italia. A prendere fuoco un cassonetto, un copertone e altri rifiuti. Questo episodio si va ad aggiungere a decine di altri che hanno esasperato da tempo i residenti. È assolutamente verosimile che l'incendio sia doloso.

più. I vigili del fuoco hanno spento velocemente le fiamme prima che si propagassero.

