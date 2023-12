Apertura straordinaria per la mostra "Piccio, l’eccentrico geniale"

A seguito del vivo interesse suscitato dall’esposizione al PalabancaEventi delle opere del pittore ottocentesco Giovanni Carnovali detto il Piccio, la mostra "Piccio, l’eccentrico geniale" sarà visitabile anche nella giornata di domenica 31 dicembre (9,30-12,30; 15-17).

Promossa dalla Galleria Ricci Oddi in collaborazione con Banca di Piacenza, la mostra è nata nell’ambito dell’accordo Rete Cultura Piacenza. Per il visitatore sarà inoltre possibile proseguire la visita nei locali della Galleria Ricci Oddi (9,30-13; 15-18) che ospita altri due quadri del Carnovali e dove, fino al 20 gennaio 2024, l’ingresso è gratuito per i Soci della Banca di Piacenza.

"Piccio, l’eccentrico geniale" - Orari e biglietti

PalabancaEventi: via Mazzini 14 - Piacenza

Aperto: martedì - venerdì, 16 - 19; sabato - domenica, 10,30 - 13, 16 - 19

Chiuso: tutti i lunedì compreso il 1 gennaio

Ingresso gratuito

Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi: via San Siro 13 - Piacenza

Aperto: martedì - domenica, 9,30 - 13; venerdì - domenica, 15 - 18

Chiuso: tutti i lunedì compreso il 1 gennaio

Ingresso: intero 9 €; ridotto 5 €

Ingresso gratuito per i soci della Banca di Piacenza, presentando la Tessera Socio

Ingresso ridotto per i clienti della Banca di Piacenza, presentando il biglietto della mostra rilasciato al PalabancaEventi.

Info: Banca di Piacenza: 0523 542357 - www.bancadipiacenza.it

Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi: 0523 320742 - www.riccioddi.it