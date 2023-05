In Cattolica il primo incontro nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile

L’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile si svolgerà dall’8 al 24 maggio su tutto il territorio nazionale e in rete promosso da ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che ha per direttore scientifico Enrico Giovannini. Si tratta della più grande manifestazione italiana pensata per accrescere la cultura sui principi della sostenibilità economica, sociale e ambientale con l’obiettivo di mobilitare fasce sempre più ampie della popolazione, soggetti economici e istituzioni per la realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Con questa edizione, il festival si fa itinerante e arriva sul territorio: in programma, eventi nelle maggiori città italiane, in tutta Italia, a testimonianza di una mobilitazione dal basso della società civile.

In Cattolica a Piacenza sono previsti due appuntamenti per riflettere sul tema strategico della sostenibilità: il 3 maggio si è parlato di sostenibilità come prospettiva strategica per le imprese europee ed il 4 maggio previsto un focus sulla sostenibilità nella Pubblica amministrazione. «L’evento del 3 maggio - ha sottolineato il professore Francesco Timpano (coordinatore il collega Francesco Virili) - chiude simbolicamente i corsi della laurea triennale in Management per la sostenibilità e della laurea magistrale in Gestione d’azienda; il prossimo anno accademico sarà attivato il profilo in Sostenibilità. Una laurea a prevalente carattere economico, ma sempre a “gestione green”, che si avvale della sinergia con le Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali nonché con quella di Scienze della Formazione, a sottolinearne la valenza tecnica (valutazione sul ciclo di vita dei prodotti) e sociale».

In particolare l’incontro odierno si è soffermato sul tema della Sostenibilità come prospettiva strategica per le imprese europee con una tavola rotonda (preceduta dall’introduzione dei due coordinatori Timpano e Virili), cui hanno partecipato Giuseppe Conti di Saib, Valeria Passano di Crédit Agricole, Giulio Gherri di ParmaFood Group e Qoncert di Cecilia Puppo oltre all’intervento del Presidente di Confindustria Francesco Rolleri. Presenze significative ad evidenziare come il concept creativo della campagna si sviluppi a partire da una parola chiave: la parola futuro che diventa protagonista di ogni settore della vita civile e che chiama tutti a raccolta per mettere in pratica uno sviluppo sostenibile, senza trascurare nessun aspetto del complesso concetto di sostenibilità: qualcosa di quel futuro acceso potrebbe spegnersi. Ciò che ora, oggi, tiene acceso il domani, è proprio la sostenibilità che tiene acceso il futuro cui bisogna guardare con fiducia. Su questo appunto bisogna sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni per realizzare un indispensabile cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).