Il tour di Stefano Cugini arriva a Quartiere Roma: «Qui un potenziale da valorizzare»

Prosegue il tour elettorale cittadino "Zaino in spalla" di Stefano Cugini, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative per la lista Alternativa per Piacenza. Lunedì 11 aprile alle 21 sarà all'oratorio Don Bosco in via Alberoni 35: infatti questa volta la tappa è proprio a Quartiere Roma, che definisce «un luogo simbolo, dibattuto, controverso e amato. Laboratorio di cittadinanza o simbolo di degrado? E' così che la zona è vista dai più. Chiudere, vietare, reprimere o mediare, educare e includere? Alternativa per Piacenza sceglie l'inclusione, l'educazione e la mediazione».

«Il quartiere Roma – aggiunge Cugini – è una grande sfida per la futura amministrazione. Una sfida appassionante dove le persone che vivono la zona sono le protagoniste. C'è un fortissimo potenziale da tirare fuori e valorizzare. Via Roma non può essere una bandierina da appuntarsi sul petto, ci vuole un impegno vero, costante e leale.

Insieme a chi vive il quartiere proveremo a trovare il punto d'incontro tra diritti e doveri per valorizzare i cittadini che meritano e isolare i maleducati senza guardare la lingua che parlano o il colore della pelle. Questa secondo noi è la via giusta verso l'inclusione».