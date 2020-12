Sospensione della Ztl: «In tutta Europa si cerca di chiudere il centro alle auto, qua il contrario»

Da sabato 12 dicembre, e fino al prossimo 6 gennaio 2021, la Zona a Traffico Limitato del centro storico di Piacenza sarà in vigore dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 19. La disposizione, che riduce per questo periodo il consueto orario (8-19), è stata approvata oggi dalla Giunta Barbieri. «Abbiamo inteso assumere questo provvedimento – spiegano il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore alla mobilità, Paolo Mancioppi – per venire incontro agli operatori commerciali in questo periodo natalizio. La sospensione temporanea della Ztl nella fascia oraria dalle 12.30 alle 15 amplia la possibilità di accesso al centro storico, sostenendo l’attività di esercizi pubblici e attività commerciali, che subiscono le pesanti limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria».

La decisione presa dall’Amministrazione non convince tutti. Diffidente verso il provvedimento il consigliere comunale Roberto Colla (“Piacenza Oltre”). «Sinceramente mi sfugge – riflette Colla - come questa misura possa dare una mano alle attività in centro storico. Una volta entrati con l’auto, dove la si parcheggia? In doppia o tripla fila? È vero che siamo la Primogenita, ma è pur vero che siamo anche tra i primi che oggi introduciamo questa possibilità, quando senza andare in Europa, ma restando in Italia, tutti tentano di tenere chiuso il centro storico alle auto, noi invece stimoliamo a raggiungerlo con l'auto». Dubbi anche sull’orario preso come riferimento dal provvedimento. «Terranno aperti i nostri esercizi commerciali – osserva Colla - o terranno aperti solo quelli delle grande catene? Il centro storico, dovrebbe essere e diventare sempre più un centro commerciale naturale, dove vengono offerti prodotti e servizi di qualità e dove le famiglie possono recarsi tranquillamente senza il pensiero di dover dribblare anche le macchine».