Passo Penice, ciclista cade in discesa e finisce oltre il guard rail: è grave

Un ciclista sessantenne è caduto nell’affrontare la discesa del Passo del Penice, nel primo pomeriggio del 22 giugno. L’uomo, è accidentalmente finito a terra ad un paio di chilometri di distanza dal Passo del Penice, lungo la strada provinciale che conduce a Bobbio, ed è stato sbalzato ben oltre il guardrail, rimanendo pericolosamente in bilico sul muretto di contenimento della sede stradale: sotto di lui il dirupo di decine di metri.

Immediati sono scattati i soccorsi, attivati dal gruppetto di ciclisti che era con lui, tutti provenienti dalla provincia di Pavia. Alcuni dei suoi amici si sono sporti afferrandolo per le braccia, evitando che potesse precipitare nel vuoto. Sono quindi arrivati i sanitari con l’auto infermieristica del 118 di Bobbio e con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia. Nel contempo, la Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest di Parma ha fatto alzare in volo l’elisoccorso che è atterrato al Passo del Penice. I soccorritori sono riusciti a riportarlo sulla sede stradale, non senza fatica, e a prendersi cura di lui. L’uomo ha riportato diverse fratture e ferite e un trauma toracico-addominale. Dopo essere stato stabilizzato dal personale medici e infermieristico, è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.