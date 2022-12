A trent'anni da "Mani pulite" un dibattito in Cattolica

Trent’anni dopo si torna a parlare della stagione delle inchieste giudiziarie che hanno sconvolto l’Italia politica e imprenditoriale nella prima metà degli anni Novanta. Lo si farà in Università Cattolica, campus di Piacenza, dove lunedì 5 dicembre alle 15 in Sala Piana si terrà un incontro dal titolo “A trent’anni da Tangentopoli. Cronache e testimonianze di Mani pulite”.

«Con il convegno vogliamo spiegare ai nostri ragazzi nati tutti dopo il 2000 che Mani pulite non è la marca di uno degli igienizzanti per le mani a cui siamo ormai purtroppo avvezzi ma, nel gergo giornalistico il riferimento a inchieste che hanno scosso il nostro paese dal febbraio 1992 - puntualizza il professor Francesco Centonze, docente di diritto pensale del corso di laurea in Giurisprudenza della Cattolica di Piacenza e coordinatore dell’appuntamento -. Al centro vi era la corruzione diffusa, endemica, dilagante che i magistrati della procura della Repubblica, principalmente di Milano, avevano ritenuto di individuare con le loro scoperte. Non a caso Tangentopoli è il termine usato nel 1992 per descrivere questo fenomeno».

«Perché parlare di Mani pulite a trent’anni di distanza? Innanzitutto, per fare il punto sull’efficacia di quelle inchieste rispetto al fenomeno corruttivo e soprattutto perché rimangono ancora da approfondire le conseguenze e le eredità di quella stagione dal punto di vista politico e giuridico. Di questo parleremo con chi ha vissuto quella stagione e con chi ha potuto studiare i cambiamenti normativi e istituzionali che ha avviato».

Dopo l’introduzione di Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza, e di Marco Allena, presidente del consiglio di Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Doppia Laurea Diritto ed Economia, il moderatore Francesco Centonze, darà la parola a Nerio Diodà, avvocato del foro di Milano, e a Filippo Facci, giornalista e autore del volume “La guerra dei trent’anni. 1992-2022. Le inchieste, la rivoluzione mancata e il passato che non passa” edito da Marsilio. Interverrà il procuratore capo del Tribunale di Piacenza, Grazia Pradella. Durante l’incontro prenderà la parola anche Alessandro Proverà, Ricercatore RTD-B di Diritto penale dell’Università del Piemonte Orientale. Seguirà il dibattito.