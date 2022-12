Mostra sugli egizi, arrivano in città sarcofagi e mummie

Questa mattina sono arrivati a Piacenza i sarcofagi e le mummie che saranno esposti nella mostra “Egitto Svelato” che aprirà al pubblico sabato prossimo, 10 dicembre, a Palazzo Gotico. Pezzi unici e rigorosamente autentici, ed è anche questo che rende la mostra di Piacenza così particolare. Ma non solo: sui reperti antichi arrivati oggi in città sarà al lavoro un’equipe dell’Istituto Europeo del Restauro che opererà in diretta, dal vivo, di fronte ai visitatori, all’interno di un modernissimo laboratorio installato nel Salone monumentale di Palazzo Gotico. Un’esperienza unica che sarà a disposizione dei piacentini, e non solo, fino al 26 febbraio dell’anno prossimo.

I militari del Comando Logistico Sud dell’Esercito, e in particolare del 10° Cerimant di Napoli si sono occupati del delicato trasporto dalla Campania a Piacenza. Gli atleti delle società sportive piacentine si sono messi a disposizione per un’operazione faticosa: hanno scaricato dal mezzo militare le casse con i reperti antichi (pesantissime e fragili) e le hanno fisicamente portate sulle rampe di scale che danno accesso al salone del Gotico. I volontari erano gli atleti di Assigeco, Gas Sales, Rugby Lyons, Piacenza Calcio e Vittorino Da Feltre.