Provvedimenti alla circolazione in via Baio

Il Comune di Piacenza comunica che, per consentire il montaggio in sicurezza di una gru edile, dalle ore 8.30 alle 14.30 di lunedì 6 febbraio, in via Baio, nel tratto compreso tra gli incroci con via Veneto e con via Balestrazzi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione. Dall’osservanza di quest’ultimo divieto sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, nonché i mezzi di soccorso, i quali potranno percorrere i tratti interessati dal divieto in entrambe le direzioni, ma con la massima cautela.