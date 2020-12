Valdaveto, la cartolina della nevicata a Torrio

La neve è sempre uno spettacolo straordinario; quando poi cade in luoghi già di per sé suggestivi come il villaggio di Torrio val d’Aveto, la frazione di Ferriere al confine con la Liguria, scorci e panorami sono da fiaba e “fatte apposta per i giorni di Natale”. Le immagini ci sono state inviate da Giancarlo Peroni.

